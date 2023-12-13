İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha öldürüldü

Hükümete bağlı Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Ahmed Ebu Abse ve Hannan Ayyad şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Gazeteciler Ayyad ve Ebu Abse'nin fotoğraflarına yer verilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 89'a yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü" belirtmişti.

