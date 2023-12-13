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13 Aralık 2023 Çarşamba 19:49:00 - Güncelleme:13 Aralık 2023 Çarşamba 19:49:00

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha öldürüldü

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli 2 gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Hükümete bağlı Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Ahmed Ebu Abse ve Hannan Ayyad şehit oldu." ifadesi kullanıldı.

Gazeteciler Ayyad ve Ebu Abse'nin fotoğraflarına yer verilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 89'a yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğünü" belirtmişti.

Etiketler : gazeteciler öldürüldü Gazze bombardımanı Filistin hükümeti
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