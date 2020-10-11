İsrail'den ABD'ye tepki: Katar'a F-35 satamazsınız!

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11 Ekim 2020 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:11 Ekim 2020 Pazar 14:26:00

İsrail'den ABD'ye F-35 uyarısı: Katar'a F-35 satamazsınız

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Katar'ın, beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını satın alma talebinin, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail ile ilişkilerinde gerilime neden olacağı düşünülüyor. İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Katar'a F-35 uçaklarını satmasına karşı çıkılacağı duyuruldu.

Reuters haber ajansının, Katar'ın F-35 savaş uçaklarını satın almak için resmi talepte bulunduğu iddiasına yönelik, İsrail İstihbarat Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Katar'a F-35 uçaklarını satmasına karşı çıkılacağı duyuruldu.

BAE'YE F-35 SATIŞI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETMİŞTİ

BAE ile normalleşme anlaşmasına varan İsrail'de, ABD'nin BAE'ye F-35 savaş uçağı satma önerisi endişeye yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Başdanışmanı Jared Kushner, BAE'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakan açıklamalar yapmış, İsrail ise söz konusu satış ihtimalinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

NETANYAHU F-35'LERİN SATIŞINA KARŞI ÇIKMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Basın Ofisinden 18 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan (Netanyahu) başından beri İsrail ile barış anlaşması yapan Arap ülkeleri dahil Orta Doğu'daki tüm ülkelere F-35 ve diğer gelişmiş silahların satışına karşı çıkmıştır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

HAYALET UÇAK F-35

İsrail'in F-35 uçakları için herhangi bir anlaşma yapılmaması konusundaki ısrarının nedeninin Ortadoğu'daki askeri üstünlüğünü korumak olduğu belirtiliyor. İsrail, uzak mesafeden saldırı düzenleme yeteneklerine sahip olması ve düşük radar görünürlüğü sebebiyle "hayalet" olarak adlandırılan F-35 savaş uçağına sahip olan Orta Doğu'daki tek ülke.

"Hayalet" uçağın ilk kez Aralık 2016'da İsrail hava sahasına girmesiyle İsrail, ABD dışında F-35'e sahip ilk ülke oldu.

İsrail, o tarihten bu yana ABD'li Lockheed Martin şirketi ile yapılan ortaklık anlaşması kapsamında sahip olacağı 50 uçaktan 27'sini teslim aldı.

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