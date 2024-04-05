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05 Nisan 2024 Cuma 07:45:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 07:45:00

İsrail ordusunun Gazze'de yardıma koşan sivillere doğrudan ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım almaya çalışan sivilleri hedefleyerek hiçbir tehdit oluşturmamasına rağmen Filistinli genci soğukkanlılıkla öldürdüğü görüntüyü yayımladı.

Yayımlanan video, İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivilleri kasten öldürdüğünü gösteren ve yakın zamanda ortaya çıkan birçok görüntüden sadece biri.

Al Jazeera kanalının elde ettiği yeni görüntü, Gazze'nin kuzeyindeki sınır çitinin yakınına savaş uçağının yardım atmasıyla başlıyor.

Kaydın devamında bir grup genç Filistinlinin koşarak yardıma ulaşmaya çalıştıkları görülüyor.

İsrail ordusu, yardım almaya çalışan gençlere kendilerine yaklaşmamalarına rağmen aralıklı olarak ateş ediyor.

Kayıtta İsrail askerlerinin bu gençlerden birine defalarca kasten ateş açtığı görülüyor. Vurulan Filistinli genç, tökezleyip yere düşüyor, tekrar ayağa kalkıyor ve yeniden tökezliyor.

Genç Filistinli, İsrail askerleri ve araçlarının bulunduğu yerden ters yönde yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışsa da kendisine doğru açılan ateş devam ederken tekrar yere yığılıp düşüyor.

Görüntüde doğrudan açılan ateşle vurulan Filistinlinin toprak yolda emekleyerek yardım edilmesi umuduyla başını kaldırmaya çalışsa da yaklaşan köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybetmesi yer alıyor.

Sadece 3 dakikalık bu görüntü, Birleşmiş Milletlerin Gazze'de "insan yapımı trajedi" olarak adlandırdığı olayı belgeliyor.

Aralarında Al Jazeera'nın da bulunduğu önde gelen medya kuruluşları, yakın zamanda İsrail askerlerinin Gazze'de silahsız Filistinli sivillere karşı gerçekleştirdiği infazları belgeleyen görüntüleri ortaya çıkardı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Etiketler : israil gazze yardım sivil ateş
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