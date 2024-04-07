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07 Nisan 2024 Pazar 15:27:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 15:27:00

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurdu

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, yaklaşık dört aydır kara saldırısına devam ettiği Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini açıkladı.

Ordu Sözcülüğünün yaptığı açıklamada ordunun Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı kaydedildi.

Tümenin Gazze Şeridi'nden dün gece tamamen çekildiği aktarılan açıklamada, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği ifade edildi.

İsrail medyasına göre, Gazze'deki sivillerin bölgenin kuzeyine dönmesini engellemek için Nahal Tugayı bölgede kalacak.

Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, Han Yunus'tan çekilme altı aydır İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle yerinden edilerek Refah'a sığınan Filistinlilerin evlerine dönmesine olanak tanıyacak.

Habere göre, Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiğini bildiren ordu, çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiasını reddetti.

Etiketler : israil ordu gazze han yunus
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