İsrail medyası açıkladı: BAE ile anlaşmaya kimler arabuluculuk yaptı?

İsrail Kanal 7 Televizyonunun haberinde, İsrail asıllı Amerikalı iş adamı Haim Saban'ın, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki temaslara aracılık ettiği ve bunun iki ülke arasında tarihi bir anlaşmayla sonuçlandığı belirtildi.

Haberde, Saban'ın, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in yakın arkadaşı olduğuna değinildi.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sayfasında ise İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, söz konusu anlaşmaya zemin hazırlamak için son dönemde bir kaç defa Abu Dabi'yi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

Gazete, Cohen'in, BAE'deki prens ve yetkililerle yakın ilişkileri olduğuna işaret etti.

Gazete ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de Tel Aviv-Abu Dabi yakınlaşması için çalıştığını aktardı.

- BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

ÜRDÜN DIŞİŞLERİ BAKANI: İSRAİL, ADİL BARIŞ İLE ÇATIŞMA ARASINDA SEÇİM YAPMALI

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in adil barış ile çatışmaya devam etme seçeneği arasında tercihte bulunması gerektiğini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasıyla ilgili yazılı açıklama yapan Safedi, bu anlaşmanın sonuçlarının, İsrail'in ileride atacağı adımlarla bağlantılı olduğunu ifade etti.

İsrail'in adil barış ile çatışmaya devam etme arasında seçim yapması gerektiğini kaydeden Safedi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail, eğer anlaşmayı, işgalin sona erdirilmesi ve Filistin halkının özgürlük ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletini kurma hakkının iadesinde teşvik edici bir unsur olarak görürse bölge adil barışa doğru ilerleyecektir. Ancak İsrail bunu yapmazsa çatışma daha da derinleşecek ve bütün bölgeyi tehdit eder hale gelecektir."

İSRAİL CUMHURBAŞKANI RİVLİN, ABU DABİ VELİAHT PRENSİ ZAYİD'İ İSRAİL'E DAVET ETTİ

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

İsrail Maariv Gazetesi'nin haberine göre, Rivlin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının bölgedeki yeni operasyonlar için stratejik ve önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Anlaşmadan ötürü, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i tebrik eden Rivlin, "Bu anlaşma, önemli ve harika bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Rivlin ayrıca, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i İsrail'e davet etti.

ÜRDÜN'DEKİ İSLAMİ ÇALIŞMA CEPHESİ'NDEN İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi (İÇCP), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşmasını "Filistin meselesine hançer vurma" olarak nitelendirdi.

İÇCP tarafından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin attığı adıma tepki gösterildi ve anlaşmanın "Filistin meselesine hançer vurma ve Siyonist düşmanla her türlü normalleşmeye karşı çıkan halklara ihanet etme anlamına geldiği" belirtildi.

BAE'nin söz konusu anlaşmaya gerekçe olarak, başta İsrail'in ilhak planının ertelenmesini göstermesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail'i ilhak planını uygulamaktan geri adım atmaya iten neden Filistin ve Ürdün'ün bu plan karşısında aldıkları tavırdır. Oysa ki Arap rejimlerinin bir kısmı, İsrail'e Filistin meselesini tasfiye planlarını uygulaması konusunda yeşil ışık yakmıştır." ifadesine yer verildi.

BAE'nin attığı adımın "Arap halklarının tarihindeki kara bir gün" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu anlaşmanın BAE halkının Filistin meselesine destek veren tavrını da temsil etmediği dile getirildi.

BAE'nin İsrail ile yıllarca gizlice yürüttüğü normalleşme çalışmalarının bir sonucu olan bu adımdan geri adım atılmasını isteyen İÇCP, bu anlaşmanın, İsrail'e Filistin meselesini tasfiye etme konusunda yeşil ışık yaktığı uyarısında bulundu.

ABBAS VE HENİYYE, İSRAİL-BAE ANLAŞMASINI GÖRÜŞTÜ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar görüşmede, İsrail-BAE anlaşmasını açık bir şekilde reddetti ve söz konusu anlaşmanın Filistin halkını bağlayıcı olmadığını vurguladı.

Filistin halkının tamamının İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu vurgulayan Heniyye ve Abbas, "Hiç kimsenin Filistin'i, Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve şehitleri İsrail'le normalleşmede köprü olarak kullanmasına izin verilmeyeceğini" belirtti.

Heniyye ve Abbas, bu anlaşmanın yansımalarıyla ilgili olarak temas halinde kalma ve ortak hareket etme konusunda mutabık kaldı.

YEMEN HÜKÜMETİNDEN İSRAİL-BAE ANLAŞMASI SONRASI FİLİSTİN'E DESTEK AÇIKLAMASI

Yemen hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması üzerine Filistin davasını ve halkını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti olarak Filistin davasında ve kardeş Filistin halkının hakları konusunda duruşumuz aynıdır ve değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir devletin Filistin'in "vazgeçilemez hakkı" olduğunu vurgulayan Hadrami, Yemen halkının Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğini ifade etti.

- HUSİLER: DOĞRUDAN İLİŞKİLERİN BAŞLAMASI REZİLLİK

Yemen'deki Husiler de İsrail ile BAE arasında ABD’nin ara buluculuğunda varılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Husi yönetimine bağlı Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, İsrail ile BAE arasında imzalanan anlaşmayı değerlendirdi.

Şami, "BAE ile siyonist düşmanlar arasında doğrudan ilişkilerin başladığının ilan edilmesi, damarlarında Araplık, özgürlük ve dini değerler olan herkes için rezilliktir." dedi.

ABD, İsrail ve BAE'nin ortaklaşa yaptığı açıklamanın, "dünyadaki tüm Müslümanlar ve özgür insanlara karşı bir meydan okuma" olduğunu ifade eden Şami, "Bu durumu kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

BAHREYN İSRAİL İLE YAPTIĞI ANLAŞMADAN DOLAYI BAE'Yİ TEBRİK ETTİ

Bahreyn, İsrail ile yaptığı normalleşme anlaşması dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bahreyn, Filistin topraklarının ilhakını durduran bir anlaşma yapması ve Orta Doğu'da barış fırsatlarını sağlamlaştıran adımlar atması dolayısıyla BAE'yi tebrik ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail-BAE normalleşme anlaşmasının "tarihi bir adım" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın bölgede barış ve istikrarın güçlenmesine katkı sunacağı iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin bu anlaşma için sarf ettiği çabalardan övgüyle söz edildi.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da ülkesinin ABD’nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.

Filistin Yönetimi ise BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

Hamas, Fetih, İslami Cihad hareketleri ile Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de anlaşmaya tepkilerini ortaya koymuştu.

FİLİSTİN, BAE-İSRAİL NORMALLEŞME ANLAŞMASINA TEPKİ İÇİN ABU DABİ’DEKİ BÜYÜKELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile normalleşme anlaşmasına tepki için Abu Dabi’deki büyükelçisini geri çekti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE'den yapılan İsrail-BAE normalleşme açıklamasının ardından Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın talimatları doğrultusunda, Filistin'in Abu Dabi Büyükelçisi derhal geri çekildi." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Yönetimi daha önceki açıklamasında BAE'nin İsrail ile anlaşmasını, Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirerek, tepki göstermişti.

ARAP DEĞİŞİM HAREKETİ PARTİSİ'NDEN, İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ

İsrail Meclisi'nde Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İsrail, Filistin topraklarındaki işgale ve Gazze ablukasına devam ederken, BAE'nin Tel Aviv yönetimiyle normalleşme anlaşması imzalamasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın, işgal ettiği topraklardan çekilmesi durumunda İsrail'le normalleşmeye gidilmesini öngören Arap Barış Girişimi'ne aykırı olduğu ifade edildi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

YEMEN'DEKİ BAE DESTEKLİ GÜÇLERDEN, İSRAİL-BAE ANLAŞMASI İÇİN "CESUR KARAR" AÇIKLAMASI

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destelenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), İsrail ile BAE arasında imzalanan anlaşmayla ilgili "cesur bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

GGK Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail'le işbirliği sonrasında da ikili ilişkiler konusunda bir yol haritası ortaya koyduğunu belirtti.

Anlaşmayı "Hikmetli bir lider (Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid) tarafından alınmış cesur bir karar" olarak nitelendiren Berik, bunun iki devletli çözüme ve Filistin halkına hizmet edeceğini öne sürdü.

GGK, Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon bünyesinde Mart 2015'ten bu yana Yemen'de varlık gösteren BAE tarafından askeri ve siyasi olarak destekleniyor.

MESCİD-İ AKSA İMAMI SABRİ'DEN İSRAİL-BAE ANLAŞMASINA TEPKİ

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında imzalanan "normalleşme anlaşması"yla ilgili AA muhabirine konuşan Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu, diğer dinlerin bu mescitle bir bağının olmadığını belirtti.

"Mescid-i Aksa'nın kutsallığına halel getiren hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz." diyen Sabri, "BAE'nin ya da başkalarının İsrail ile normalleşmesi yeni bir şey değil. Bu daha önce gizli yapılıyordu şimdi aleni oldu." ifadesini kullandı.

Tüm bu siyasi hamlelerin arkasında ABD'nin olduğunu dile getiren Sabri, "Meşru hakkımız kıyamete kadar bakidir. Hiçbir şekilde ABD'ye teslim olmayacağız. Müslümanların kimsenin vesayetine ihtiyacı yok." diye konuştu.