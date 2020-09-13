İsrail İskan Bakanı istifa etti

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13 Eylül 2020 Pazar 14:47:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 14:47:00

İsrail İskan Bakanı genel karantina önerisine tepki için istifa etti

Kaynak: AA

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İsrail İskan Bakanı Yaakov Litzman, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle tedbir olarak 18 Eylül'den itibaren ülke genelinde uygulanacak olan karantina kararına yönelik çalışmalara tepki göstererek istifa ettiğini açıkladı.

Aynı zamanda Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Birleşik Tevrat Partisi lideri olan Litzman, yaptığı yazılı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Roş Aşana'dan (İbrani takvimine göre bu yıl 18 Eylül'de kutlanacak yılbaşı) itibaren ülke genelinde karantina uygulanması önerisine karşı olduğunu belirtti.

Karantina önerisinin vakaların arttığı ağustos ayı yerine Roş Aşana'da uygulanması planının kabul edilemez olduğunu belirten Litzman, "Artık bakan olarak görevime devam edemem, bu nedenle hükümetten istifa etmeye ve Knesset'e ( İsrail Meclisi) dönmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

İsrail kabinesi, bugün Kovid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle Roş Aşana'dan başlamak üzere ülke genelinde 2 haftalığına karantina uygulanması önerisini karara bağlamak için toplanacak.

Aralarında Litzman'ın da bulunduğu Ultra-Ortodoks Yahudiler'in yanı sıra bazı bakanlar, Roş Aşana'da karantina uygulanması fikrine karşı çıkıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 salgınında vaka sayısı 153 bini geçerken, 1103 kişi de hayatını kaybetti.

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