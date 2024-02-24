VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbullular için en iyi trekking rotaları
Alem FM'e yapay zeka programcısı
Google'a ‘Yazmama Yardım Et' özelliği
Pist güvenliği timi iş başında
‘En yaşlı köpek' unvanı geri alındı
Nostalji doktoru
24 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 08:30:00

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da pek çok kente baskın düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenlediği duyuruldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri El Halil, Tulkerim, Beytüllahim ve Nablus'ta gece baskınlarını sürdürdü.

İsrail güçleri, El Halil'de, kent merkezi, Yatta beldesi, Vadi el-Heriyye ve Ummu es-Satr bölgeleri ile Tarık bin Ziyad Kavşağı'nda bazı evlere baskınlar düzenleyerek arama yaptı.

Yine El Halil'e bağlı Mesafir Yatta'da bir grup Yahudi yerleşimci, evlerine gitmek isteyen Filistinlileri alıkoyarak işkence yaptı.

KÖYLERİN ÜSTÜNDE İHA'LAR UÇUYOR

Et-Tuvane köyündeki baskında da İsrail güçleri, Yahudi yerleşimcilerin köy halkına yönelik ihlallerini belgelemeye çalışan yabancı aktivistlere saldırdı. Köyün semalarında insansız hava araçları (İHA) uçuran İsrail güçleri, halkın sokağa çıkmasına engel oldu.

Tulkerim'in batısındaki Şuveyke ilçesindeki baskında El-Aksa Okuluna giren İsrail güçleri buradaki güvenlik kameralarına el koydu.

Tulkerim'in doğusunda ise Es-Selam ve Er-Reşid mahalleleri, Zennabe ilçesi, Es-Sikke Caddesi, İktaba Kavşağı, Nablus Caddesi ve Nur Şems Mülteci Kampı'ndaki Nasr Dağı yakınlarına düzenlenen baskınlarda da evlerde aramalar yapıldı.

Beytüllahim'de İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Beyt Tamir köyüne baskın düzenleyerek 22 Şubat'ta Doğu Kudüs'te vurularak öldürülen iki Filistinlinin evini önce kuşattı, sonra da bombayla patlatmak üzere ölçülerini aldı. Aynı şekilde Zatera köyünde de İsrail güçleri bir eve baskın düzenleyerek ölçülerini aldı.

Nablus'un Beyt Furik beldesindeki baskında ise İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atarak karşılık verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : israil batı şeria baskın filistinli
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak
Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor

Saunada ortaya çıkan çıplak gerçekler... Yeni fragman cinayeti mi işaret ediyor
Senfonik hazırlık

Senfonik hazırlık
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX