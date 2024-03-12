İşgalci İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail, Lübnan'ın Baalbek kentine 24 saatte 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentine bağlı Sirayn beldesindeki kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.
Saldırı nedeniyle en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay bölgesinden geçilen görüntülerde binanın tamamen yıkıldığı ve dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Baalbek kentine hava saldırıları düzenlemişti.