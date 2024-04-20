İşgalci İsrail, Başkan Erdoğan ile Heniyye görüşmesine nefret kustu!

Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Filistin diplomasisi aralıksız devam ediyor.

Başkan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İstanbul'da görüştü. Gazze'deki son durum değerlendirildi. Gazze'ye yapılan yardımlar ile ateşkesin tesisi için atılacak adımlar ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil, kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını ifade etti.

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her zeminde Gazze'ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini vurguladı.

KATİL İSRAİL HUZURSUZ OLDU!

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırım ile 35 bine yakın Filistinli sivili katleden işgalci İsrail, Başkan Erdoğan ile Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İstanbul'daki görüşmesinden rahatsız oldu.

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Erdoğan ve Hamas'ı hedef alarak nefret kustu.