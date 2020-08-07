İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu: Can kaybı olup olmadığı açıklanmadı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.
İşgalci İsrail'in savaş uçakları, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait Beyt Lahiya'daki bir noktayı vurdu.
Can kaybı olup olmadığı bilinmiyor
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise İsrail ordusunun, Gazze'de bazı noktaları hedef aldığını aktardı.
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