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31 Ekim 2020 Cumartesi 11:19:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 11:19:00

İşgalci Ermenistan yine Rusya'dan yardım istedi

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Cephede ağır kayıplar veren işgalci Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Putin'den destek istedi.

Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak yardım istedi.

Önceki görüşmelerde Putin’in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan’a yardım edemeyeceklerini, çünkü savaşın işgal altında olan Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti.

Rusya’nın desteğini bir türlü alamayan Paşinyan, bu kez Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya’dan destek istedi.

Paşinyan’ın sabah saatlerinde Putin’i aramasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan Paşinyan, Rusya’nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan’a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü” denildi.

Paşinyan’ın Rusya’dan talebinin 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Güvenlik Anlaşması’nın 2. maddesi gereğince oluştuğu aktarıldı.

Etiketler : azerbaycan ermenistan Rusya Paşinyan putin Ermenistan savaş Nikol Paşinyan Vladimir Putin
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