İran'ın Nükleer Tesisi'ndeki olayda İsrail parmağı

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04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:01:00

İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'ndeki 'olayda' İsrail parmağı iddiası

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İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nin çelik konstrüksiyon inşaatında meydana gelen hasar "gizemini" koruyor.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde önceki gün meydana gelen olayla ilgili "saldırı" ve "sabotaj" iddiaları İranlı yetkililerce yalanlansa da, ülkede peş peşe meydana gelen patlamaların son halkasını teşkil eden olayla ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadı.

Son olarak ABD'de yayımlanan New York Times gazetesi, "adını vermek istemeyen bir Orta Doğu istihbarat yetkilisi"ne dayandırdığı haberde Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen hasarla ilgili ilk bulguların, olayın sabotaj olduğunu ortaya koyduğu iddia etti.

Haberde, tesiste meydana gelen patlamanın, içeri yerleştirilen bir patlayıcı cihazdan kaynaklandığı öne sürüldü.

New York Times haberinde, olayın bir endüstriyel kaza olması ihtimalinin de bulunduğu belirtilirken, bazı Batılı yayın organları iddiayı bir adım öteye taşıyarak olayın “İsrail'e bağlı bazı grupların saldırısı sonucu meydana geldiğini” yazdı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise dün yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen "olayın" nedeninin tespit edildiğini ancak "güvenlik gerekçesiyle uygun zamanda" açıklanacağını söyledi.

"GİZEMLİ" OLAY

Önceki gün Natanz Nükleer Tesisi'nin açık alanında bulunan çelik konstrüksiyon inşaatının zarar gördüğü ancak nükleer faaliyetlerde aksama olmadığı bildirilmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, yaptığı yazılı açıklamada Natanz Nükleer Tesisi'nde "bir olay meydana geldiğini” belirtmiş, olayın nasıl geliştiğine ve nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetmişti.

Can kaybı yaşanmadığını belirten Kemalvendi, zarar gören yerin aktif olmaması nedeniyle endişe edilecek bir durumun vuku bulmadığını vurgulamıştı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları tarafından denetlenen Natanz Nükleer Tesisi'nin inşaatına 2000 yılında başlandı. Tesise ilk santrifüjler 2002 yılında bağlandı.

Ülke dışındaki rejim muhaliflerinin propaganda çalışmaları sonucunda tesisteki zenginleştirme çalışmaları 2003'de 2 yıl askıya alındı. 2010 yılında Natanz Nükleer Tesisi'ndeki uranyum zenginleştirme oranı yüzde 20 seviyelerine ulaştı.

ŞÜPHELİ PATLAMALAR

Başkent Tahran'ın doğusunda Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda ve eş zamanlı olarak Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde meydana gelen patlamalar, sosyal medyada “ülkeye bir saldırı olduğu” kaygısına yol açmıştı.

Tahran'daki patlamanın kilit öneme sahip Perçin tesislerine yakın bir noktada gerçekleşmesi de olayda "sabotaj" ihtimalini güçlendirmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ı Parçin'de nükleer denemeler yapmakla suçluyor. Bazı Batılı ülkeler de Parçin'in nükleer savaş başlığı geliştirmek için kullanıldığını iddia ediyor.

Tahran'ın Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte de 30 Haziran’da bir patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanı, ameliyat odasında bulunan 3 oksijen tankından kaynaklandığı açıklanmıştı.

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