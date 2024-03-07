İran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi
Kaynak: AA
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde nedeni henüz bilinmeyen bir patlama yaşandı.
Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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