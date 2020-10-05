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05 Ekim 2020 Pazartesi 12:27:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 12:27:00

İran'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmaları değerlendirdi. Sorunun kalıcı bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Hatibzade, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." dedi.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalinden kaynaklı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaları değerlendirdi.

AA muhabirinin İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği yönündeki sorusu üzerine Hatibzade, bunları daha önce de reddettiklerine işaret ederek, "İran, Ermenistan'ın geçiş güzergahıdır. Bu güzergahın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Ermenistan halkı ve hükümetine sadece insani ürünlerin geçişi için kullanılması yönündeki taahhüdümüze bağlıyız. Hiçbir şekilde askeri araçların geçişine izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

İran ile Ermenistan arasındaki güzergahın sadece insani malzemeler için kullanılmaya devam edeceğini yineleyen Hatibzade, "İran ile Ermenistan arasındaki güzergahın istismar edilmesine ve askeri araçlar için kullanılmasına asla izin verilmeyecektir. Bunun İran'ın ilkesel politikasıyla çelişen hiçbir tarafı yoktur." görüşlerini paylaştı.

Ermenistan'a Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmesi çağrısında bulunan Hatibzade, şöyle devam etti:

"İran, sorunun geçici değil kalıcı bir şekilde çözülmesini istiyor. Onlarca yıldır devam eden bu sorunun kalıcı çözümü Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve askeri güçlerin işgal edilen şehirlerden çekilmesine bağlıdır. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve askeri güçler işgal edilen şehirlerden çekilmelidir. Siyasi müzakereler en kısa sürede başlamalı ve çatışmalar durmalıdır."

Hatibzade, İran'ın Karabağ'daki durumu dikkat ve hassasiyetle takip ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İran, Karabağ'daki krizin çözümü için bir proje hazırladı. Çatışmanın tarafları, bölge ülkeleri ve komşularla istişare içinde bu meseleyi takip edecektir. Bu yangının en kısa zamanda sönmesi için hepimiz yardımcı olmalıyız ve daha fazla sivili yakmasına izin vermemeliyiz. İki tarafa da savaştan kaçınmalarını ve sivillere saldırmazlık ilkesine riayet etmelerini bekliyoruz. İran kendi topraklarına yönelik de tacizlere tahammül etmez."

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