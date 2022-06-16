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16 Haziran 2022 Perşembe 11:28:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 11:30:00

İran: Türkmenistan ile dostane ilişkilerimize karşı olanlar var

Kaynak: AA

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İran Lideri Ali Hamaney, ülkesi ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilere karşı olanlar olduğunu ancak tüm bunlara rağmen engellerin aşılması gerektiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansına göre, Hamaney, resmi ziyaret için Tahran'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de hazır bulundu.

"İran komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istiyor"

Hamaney, İran-Türkmenistan ilişkilerinin geliştirilmesinin her iki ülkenin de faydasına olduğunu belirterek, "İran komşu ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istiyor ve bu doğru bir politikadır." dedi.

İkili ilişkilerin önündeki engellerin bertaraf edilmesinin iki ülkenin de bu konudaki kararlılığına bağlı olduğunu kaydeden Hamaney, "Tabii ki bölge ve dünya düzeyinde İran ile Türkmenistan arasındaki dostane ilişkilere kaşı olanlar var ancak tüm bunlara rağmen engellerin aşılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hamaney, İran ile Türkmenistan arasında imzalanan anlaşmaların önemine değinerek, "İki ülke arasındaki ortak komisyonlar ciddi şekilde aktif olmalı ve imzalanan anlaşmalar sürekli takip edilerek sonuçlandırılmalı." şeklinde konuştu.

"Büyük projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz"

Öte yandan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, komşu ülkelerle ilişkilerin öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün imzalanan anlaşmalar çerçevesinde başta doğal gaz, elektrik ve transit olmak üzere çeşitli alanlarda sahip olduğumuz iyi ilişkilerin ivme kazanmasını ve aynı zamanda büyük projelerin hayata geçirilmesini istiyoruz."

İran ile Türkmenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünün yaşandığına işaret eden Berdimuhammedov, iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerletilmesi konusunda sağladığı destek dolayısıyla Hamaney'e teşekkür etti.

İki günlük resmi bir ziyaret için İran'da bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin dün Tahran'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından iki ülke arasında 9 anlaşma, iş birliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Etiketler : Hamaney İRAN TAHRAN
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