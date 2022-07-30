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30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:55:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:57:00

İran sele teslim: Can kaybı 61 oldu

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İran'da Tahran eyaleti başta olmak üzere ülkenin büyük kısmını etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi. Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan sel felaketinde 61 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Velipur, Firuzkuh dahil olmak üzere selden etkilenen bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti ve yağışların devam etme olasılığına karşı vatandaşlara nehir ve kanal kıyılarından uzak durma uyarısı yaptı.

SEL 60 İL, 140 İLÇE, 516 KÖY İLE 85 BÖLGEDE ETKİLİ OLDU

İran resmi ajansı İRNA'ya göre de Kızılay Genel Sekreteri Yakub Süleymani sel felaketinin detayları hakkında açıklamada bulundu.

Süleymani, selin 60 il, 140 ilçe, 516 köy ile 85 bölgede etkili olduğunu, 1332 kişinin güvenli yerlere nakledildiğini ve 5 bin 215 kişiye acil barınma sağlandığının bilgisini paylaştı.

Kızılay Genel Sekreteri, son bir hafta içinde 27 bin 35 kişiye yardım ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

YAĞIŞLAR PAZARTESİYE KADAR SÜRECEK

Ulusal Tahmin ve Kriz Yönetimi Merkezi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların pazartesiye kadar devam edeceğini duyurdu.

İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur, son yaptığı açıklamada 56 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin kayıp olduğunu söylemişti.

Etiketler : İran sel yağış
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