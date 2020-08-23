İran yanlışlıkla düşürdüğü uçağının karakutu bilgilerini paylaştı

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23 Ağustos 2020 Pazar 15:13:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 15:40:00

İran füzeyle vurduğu Ukrayna uçağının karakutu bilgilerini paylaştı

Kaynak: AA

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İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da iki füze ile düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutu incelemesinden elde edilen kokpit konuşmaları ile olaya dair bilgileri paylaştı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Havacılık Kurumu Müdürü Turec Dehkani Zengene, düşürülen Ukrayna uçağına dair ulaşılan bilgileri başkent Tahran'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu.

Uçuş Veri Kayıt Cihazı (FDR-Flight Data Recorder) ile Kokpit Ses Kayıt Cihazlarının (CVR-Cockpit Voice Recorder) Fransa'da hiçbir teknik aksaklık olmadan okunduğunu belirten Zengene, Kokpit Ses Kayıt Cihazı'nın (CVR) ilk patlamadan sonra kabin personelinin konuşmalarını 19 saniye boyunca kaydettiğini ve seslerin daha sonra kesildiğini bildirdi.

İkinci füzenin, ilk patlamadan 25 saniye sonra uçağın yakınına ulaştığını tespit ettiklerini kaydeden Zengene, FDR ve CVR cihazlarının her ikisinin de zarar görmesi nedeniyle karakutuda ikinci füzenin patlaması ve etkisine dair daha fazla bilgiye ulaşamadıklarını söyledi.

Zengene, 19 saniyelik ses kaydının içeriği ile ilgili "Bu anda, uçağın kokpiti içinde olağandışı durumu fark eden ve uçağı son ana kadar kontrol edip yönlendirmeye çalışan 3 kişilik uçuş ekibi ve bir de eğitmen pilot vardı. Eğitmen pilot, uçak pilotuna her iki uçak motorunun da aktif olduğunu bildirmesinin yanında çeşitli talimatlar veriyordu." ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerin uluslararası havacılık standartlarına uygun olduğunu belirten Zengene, olayla ilgili nihai raporun 1 yıl içerisinde açıklanacağını sözlerine ekledi.

İran'daki ekipman eksikliği nedeniyle olaydan yaklaşık 7 ay kadar açılamayan karakutu, incelemelerin yapılması için Fransa'ya gönderilmişti.

Fransa ise, okunması tamamlanan karakutuyu 23 Temmuz'da İran'a iade etmişti.

- UÇAKTAKİ 176 KİŞİDEN KURTULAN OLMAMIŞTI

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

İki ülke yetkilileri arasında geçen ay Kiev'de yapılan görüşmelerinin ardından, bir sonraki tazminat görüşmelerinin eylül ayının sonlarında başkent Tahran'da düzenleneceği açıklanmıştı.

İran olayla ilgili sorumluluğunu ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

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