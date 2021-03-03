Irak'ta ABD üssüne saldırı

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03 Mart 2021 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 10:45:00

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı

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Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne 10 roketle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de Enbar'da bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Etiketler : ırak abd askeri üs saldırı
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