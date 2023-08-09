Interpol'den Afrika'da çakal operasyonu
Interpol'ün Batı Afrika'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 103 kişi gözaltına alındı, 2 milyon avrodan fazla para ele geçirildi.
Interpol'den yapılan açıklamaya göre, 15-29 Mayıs'ta 21 ülkede özellikle siber suç örgütlerine yönelik Çakal isimli operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre, bu kapsamda Batı Afrika'da kredi kartı dolandırıcılığı, kara para aklama, e-posta ve miras dolandırıcılığı yapan Nijerya merkezli Black Axe (Kara Balta) gibi birçok organize suç örgütü hedef alındı.
Operasyonda 2,15 milyon avro nakit ele geçirildi, 208 banka hesabı bloke edildi, 103 kişi gözaltına alındı.
Geçen yıl düzenlenen Çakal operasyonunda da 1,2 milyon avro ele geçirilmiş, 75 kişi gözaltına alınmıştı.
- Interpol'den Afrika'da çakal operasyonu
- Burkina Faso, Fransa'ya vergi muafiyeti sağlayan anlaşmayı sonlandırdı
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Dron ve insansız hava araçlarının ihracatını yasakladık
- Macron'a soğuk duş: Afrika'daki zirveye katılması yasaklandı
- Güney Kore'ye doğru ilerleyen Khanun Tayfunu, hava ve deniz ulaşımını aksattı
- Zelenskiy, Rusya'ya karşı saldırının "zor" ve "yavaş" ilerlediğini söyledi