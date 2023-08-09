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09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:26:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 16:26:00

Interpol'den Afrika'da çakal operasyonu

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Interpol'ün Batı Afrika'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 103 kişi gözaltına alındı, 2 milyon avrodan fazla para ele geçirildi.

Interpol'den yapılan açıklamaya göre, 15-29 Mayıs'ta 21 ülkede özellikle siber suç örgütlerine yönelik Çakal isimli operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre, bu kapsamda Batı Afrika'da kredi kartı dolandırıcılığı, kara para aklama, e-posta ve miras dolandırıcılığı yapan Nijerya merkezli Black Axe (Kara Balta) gibi birçok organize suç örgütü hedef alındı.

Operasyonda 2,15 milyon avro nakit ele geçirildi, 208 banka hesabı bloke edildi, 103 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl düzenlenen Çakal operasyonunda da 1,2 milyon avro ele geçirilmiş, 75 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler : Interpol operasyonu suç örgütleri gözaltına alındı
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