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22 Şubat 2022 Salı 18:56:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 18:56:00

İngiltere Kıbrıs'taki askeri üssünü Ukrayna için kullanacak

Kaynak: AA / Akşam

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İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur Askeri Üssü'nü Ukrayna'da yaşanan kriz nedeniyle de kullanacağı bildirildi

İngiliz Üs makamları, Ağrotur Askeri Üssü'ne konuşlandırılan 4 Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının, NATO'nun Ukrayna krizi konusunda yürüteceği çalışmalara katılacağını doğruladı.

Üs Sözcüsü Korina Orfanidi, yaptığı yazılı açıklamada, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının üsse, NATO'nun geniş çaplı savunma çabaları çerçevesinde, Ukrayna sınırlarında gerilimin yüksek olduğu bu süreçte Doğu Avrupa semalarında devriye görevi yapmak maksatlı konuşlandırıldığı kaydedildi.

Ağrotur Üssü önünde az sayıda Rum eylem yaparak, üsteki hazırlıkları protesto etti.

İngiltere'nin Kıbrıs adasında egemenlik hakları kendinde olan Ağrotur ve Dikelya askeri üsleri bulunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasına yönelik iki kararnameyi imzalamıştı.

Etiketler : İngiltere kıbrıs Putin
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