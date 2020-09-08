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08 Eylül 2020 Salı 18:49:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 18:49:00

İngiltere: Kaşıkçı cinayeti konusunda sürekli şeffaf soruşturma çağrısında bulunduk

Kaynak: AA

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda sürekli "kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma" çağrısında bulunduklarını belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından AA muhabirinin mahkemenin kararına ilişkin sorusuna verilen yanıtta, dava süreci ve sonucuna ilişkin değerlendirmede bulunmaktan kaçınıldı.

"İngiltere, sürekli olarak sorumlulardan hesap sorulmasını sağlayacak kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma çağrısında bulundu." ifadesine yer verilen yanıtta, bu hafta ceza alan 8 kişinin de aralarında olduğu, Kaşıkçı cinayetine karışan 20 Suudi vatandaşına yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

"Bu korkunç suçu işleyenlerin sorumlu tutulmasının doğru olduğu" belirtilen cevapta, "Suudi Arabistan'ın böyle bir şeyin bir daha asla yaşanmamasını sağlaması gerektiğini sürekli vurguladık." açıklamasında bulunuldu.

KARAR DÜN AÇIKLANMIŞTI

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, dün Başsavcılık, Kaşıkçı cinayeti davasında yargılanan 8 sanık hakkında nihai hükmün açıklandığını duyurmuştu.

Buna göre, Riyad Ceza Mahkemesi, sanıklardan 5'ine 20'şer, birine 10, diğer 2'sine 7'şer yıl hapis cezası vermişti.

Açıklamada, maktulün yakınlarının kendi dava haklarından feragat etmesiyle şahsi, söz konusu hükümle de kamu dava dosyasının kapanmış olduğu belirtilmişti.

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