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21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:34:00

İngiliz medyası ülkeyi Taliban'a terk eden Biden'ı gömdü! "ABD imparatorluğu böylece çökmüştür"

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İngiliz Economist dergisi ile Daily Telegraph gazetesi aynı gün benzer başlıkla çıkarak “Afganlara ihanet ederek yüzüstü bırakan ABD imparatorluğu ve Biden'ın çöküşü” ifadelerini kullandı.

Londra merkezli Economist dergisi, Kabil'de yaşananları kapağına taşıdı. Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğunu" yazdı. Haberde, "2 trilyon dolar ve 2 bin askerini kurban veren ABD, Afganları öyle korkunç bir çıkmaza soktu ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmaktan başka seçenekleri yoktu" ifadelerini kullandı. Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve hemen ardından ortaya çıkan 'yürek burkan insani felaketin', Amerikan imparatorluğunun çöküşünün bir başka ispatı olduğu belirtildi. Makalede, Afganistan'da yaşananların Beyaz Saray'ın dünyadaki durumu anlamadığını ve diğer ülkeler bir yana, kendi ülkesini bile yönetemediğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Derginin ana sayfasında 'Biden'ın Çöküşü' başlığı kullanıldı. ABD kargo uçağının tarihe geçen görüntüleri peş peşe sıralandı.

(Akşam)

Etiketler : abd başkanı joe biden kabil beyaz saray taliban afganistan
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