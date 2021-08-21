Londra merkezli Economist dergisi, Kabil'de yaşananları kapağına taşıdı. Dergi, "Biden'ın çöküşü" başlığını kullanarak "suçun çoğunun doğrudan Başkan Joe Biden'a ait olduğunu" yazdı. Haberde, "2 trilyon dolar ve 2 bin askerini kurban veren ABD, Afganları öyle korkunç bir çıkmaza soktu ki, hızla giden uçağın tekerleklerine tutunmaktan başka seçenekleri yoktu" ifadelerini kullandı. Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve hemen ardından ortaya çıkan 'yürek burkan insani felaketin', Amerikan imparatorluğunun çöküşünün bir başka ispatı olduğu belirtildi. Makalede, Afganistan'da yaşananların Beyaz Saray'ın dünyadaki durumu anlamadığını ve diğer ülkeler bir yana, kendi ülkesini bile yönetemediğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Derginin ana sayfasında 'Biden'ın Çöküşü' başlığı kullanıldı. ABD kargo uçağının tarihe geçen görüntüleri peş peşe sıralandı.

(Akşam)