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05 Ekim 2023 Perşembe 11:47:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 11:47:00

Hırvatistan'daki plastik depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Hırvatistan'ın en büyük şehirlerinden Osijek'teki plastik depolama alanında çıkan yangının kontrol altına alındığı, yaralanan itfaiye erlerinin sayısının 3'e çıktığı bildirildi.

Hırvatistan Sivil Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 Ekim 00.40 sularında bir şirkete ait depolama alanında çıkan yangını söndürmek amacıyla 200 itfaiye erinin görev aldığı belirtildi.

Yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı kaydedilerek, biri ağır olmak üzere 3 yaralı itfaiye erinin tedavilerinin devam ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada yangın bölgesindeki yoğun dumanın halen sürdüğüne işaret edilerek, itfaiye ekiplerinin birkaç gün daha sahada kalmalarının öngörüldüğü bildirildi.

Bölge sakinleri, dışarı çıkmamaları konusunda uyarılmıştı

Osijek Sivil Koruma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, 4 Ekim gece yarısı bir şirkete ait plastik depolama alanında çıkan yangında iki itfaiye erinin hafif yaralandığı, çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine intikal ettiği bildirilmiş ve bölge sakinlerine yangın sonucu oluşan gazların zararlı etkileri nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulmuştu.

Etiketler : Osijek yangın kontrol plastik depo yangını yaralanan itfaiye erleri
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