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25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:24:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:24:00

Hindistan'da ikinci Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Kaynak: AA

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Hindistan'da bir potansiyel aşının daha insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hint ilaç şirketi Bharat Biotech'in Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü iş birliğiyle geliştirdiği "Covaxin" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verildi.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünde (AIIMS) yapılan denemede 30 yaşındaki hastaya ilk doz aşının uygulandığı kaydedildi.

AIIMS dışında 11 merkezde daha yürütülecek denemeye 1. aşamada 375, 2. aşamada da 750 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor.

Hindistan'ın ilk yerli üretim aşı adayı Covaxin, ülkede insanlar üzerinde test edilmeye başlanan ikinci aşı oldu. Daha önce Zydus Cadila ilaç şirketinin geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine 16 Temmuz'da başlanmıştı.

Hindistan'da Bharat Biotech ve Zydus Cadila dışında Hindistan Serum Enstitüsü (SII) ile Panacea Biotec şirketleri de yerli aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor. Bu kuruluşların geliştirdiği aşı adayları, henüz klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem birkaç bin denekle tekrarlanıyor.

Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

25 AŞI ADAYI KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı deneme aşamasında, 141 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 16 milyonu aşarken 644 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı 1 milyon 382 bin 995'e ulaşan Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

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