Ülkedeki soruna dikkat çektiler! Samar: Türkiye yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir

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03 Şubat 2022 Perşembe 13:47:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 13:47:00

Habiba Sarabi: Türkiye yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir

Kaynak: AA

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Afganistan'da yönetim eksikliği sorunu olduğunu belirten Afganistan eski Kadın İşleri Bakanı Samar, 'Türkiye, Müslüman bir ülke olarak büyük bir oynayabilir, Afganistan'a yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir' dedi.

Afganistan'ın eski Kadın İşleri Bakanı ve ilk kadın valisi Habiba Sarabi, Afganistan'daki çöküşten uluslararası toplumu sorumlu tutarak, Batı'nın ülkedeki görevini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereleri yürüten heyette de yer alan Sarabi ile Eski Kadın İşleri Bakanı ve Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun eski Başkanı Sima Samar, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen Afgan Kadın Günleri etkinliği çerçevesinde bulundukları Brüksel'de, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Şimdi ne yazık ki birçoğu gibi ben de bir sığınmacıyım." diyen Sarabi, iki ay Türkiye'de kaldıktan sonra Almanya'ya geldiğini belirtti.

Sarabi, Batı'nın başından beri Afganistan'da yanlış politika uyguladığını dile getirerek, "Batı, Afganistan'daki bitmemiş görevi tamamlamak zorundadır. Bu bizim hükümetimizin başarısızlığı değil. Çöküş ve başarısızlık uluslararası topluma aitti. ABD başarısız oldu, NATO başarısız oldu. Batı, sorumluluğu almak zorundadır." diye konuştu.

Afganistan'daki çöküşün "suçlusunun" "Batı" olduğunu ifade eden Sarabi, "Taliban'ı yendiklerini düşündüler ama Taliban büyüdü." dedi.

Sarabi, şöyle devam etti:

"Taliban'la ilişki kurmanın en iyi yolu, ABD ve NATO'nun bir İslam ülkesiyle birlikte çalışması. Türkiye olabilir, Katar olabilir. Türkiye en büyük İslam ülkesi. Türkiye, Afgan kardeşleri için İslam ülkeleri arasında koordinasyon sağlayabilir. Bu koordinasyonla Türkiye iyi bir rol oynayabilir."

"TÜRKİYE, AFGANİSTAN'A İYİ BİR ÖRNEK OLABİLİR"

Eski Kadın İşleri Bakanı ve Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonunun eski Başkanı Sima Samar da hükümetin devrilmesinden sonraki süreçte ailesinin parçalandığını, kendisinin de Almanya'ya sığınma başvurusu yaptığını söyledi.

Samar, hükümetin çöküşünde Afganistan ile ilgili herkesin sorumluluğu olduğunu savunarak, "O nedenle mevcut insani krizde Afganistan'daki insanları desteklemek herkesin sorumluluğunda." dedi.

"Katıldığım tüm toplantılarda Batı dünyasına Afganistan'daki yaranın çok derin olduğunu, bu nedenle bütünleşik, uzun vadeli, çok boyutlu bir stratejiye sahip olmaları gerektiğini söyledim." diye konuşan Samar, Türkiye'nin Afganistan'ın geleceğinde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Samar, şunları kaydetti:

"Türkiye, Müslüman bir ülke olarak büyük bir oynayabilir, Afganistan'a yönetsel anlamda iyi bir örnek olabilir çünkü Afganistan'daki sorun yönetim eksikliğidir. Sorun kapasite, güven, adalet hesap verebilirlik eksikliğidir."

Etiketler : Afganistan Habiba Sarabi MÜSLÜMAN TÜRKİYE
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