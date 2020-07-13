Gölde kaybolan dünyaca ünlü yıldızla ilgili son dakika gelişme
Yetkililer, dört yaşındaki oğluyla birlikte Güney Kaliforniya'daki Piru Gölü'nde tekneyle açılan oyuncu Naya Rivera'yı arama çalışmalarında bugün bir ceset bulunduğunu duyurdu.
Ventura İlçesi Şerif Departmanı yetkilileri oğluyla birlikte tekneyle açıldığı Piru Gölü'nde kaybolan 33 yaşındaki Glee yıldızı Naya Rivera'yı pek çok dalgıç ve helikopterin de katıldığı arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde bir ceset bulduklarını açıkladı.
Cesedin Rivera'ya ait olup olmadığı henüz bildirilmemekle birlikte Rivera'nın gölde boğulduğu düşünülüyor.
Cesedin Rivera'ya ait olduğu ortaya çıkarsa, Glee müzikalinden 30'lu yaşlarında ölen üçüncü kişi olmuş olacak.
- Merkel'den AB'ye kurtarma paketinde uzlaşı çağrısı
- ABD'de maske kullanımı Cumhuriyetçilere kıyasla Demokratlar arasında daha yaygın
- Beyaz Saray'ın Enfeksiyon Uzmanı Fauci'yi 'zayıflatmaya' çalıştığı iddiaları
- New York'ta Kovid-19 kurallarına uymayanlara 2 bin dolar ceza
- KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan BM ve AB'ye mektup
- Gölde kaybolan dünyaca ünlü yıldızla ilgili son dakika gelişme