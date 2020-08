Fransız uzman Macron'un Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi, 'Erdoğan'a geri adım attırmak istiyor ama Erdoğan bunu yapmayacak' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösteren Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Didier Billion, 'Hep aynı durum; hedefi Türkiye'ye geri adım attırmak ama bu politikalarla Erdoğan'a geri adım attırabileceklerini düşünmüyorum. Macron her olanağı kullanarak, Türkiye'ye geri adım attırmak istiyor. Lübnan'da da Türkiye konusunda da aynı hatayı yapıyor.' diye konuştu.



Doğu Akdeniz'de Yunan tarafıyla yaşanan geriliminin paydaşlarından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a eleştiri geldi. Barışçıl bir tavır içerisindeymiş gibi görünüp Türkiye'ye karşı savaş gemileriyle mesaj vermeye çalışan Fransa Cumhurbaşkanına, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Didier Billion "Hata yapıyor" diyerek Türkiye'nin bulunduğu konumu haklı bulduğunu ifade etti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emriyle sahada faaliyet gösteren ve halihazırda yüksek olan tansiyonu daha da artıran Fransız savaş gemilerinin bölgedeki varlığına tepki geldi.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan yardımcısı Didier Billion, bölgedeki Fransız varlığını ABD'li Voice of America'nın Türkiye servisine değerlendirdi.

"MACRON HATA YAPIYOR"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilimin adeta artması için mücadele veren Fransa Cumhurbaşkanı, diyalog söylemlerine karşılık Doğu Akdeniz'e iki adet savaş gemisi gönderdi. Bu durumun yanlış olduğunu "diyalog" diyip arkasından bölgedeki tansiyonu yükseltecek hamleler yapmanın yanlış olduğunu belirten Billion "Macron hata yapıyor" dedi.

"Macron’un bir taraftan ‘’Barışçı diyalog yönetimi kullanıldı’’ deyip, diğer taraftan da 2 savaş gemisini bölgeye göndermesi tümüyle bir çelişkidir. Akılcı adımların atıldığı bir dönemdeyiz, aslında sadece Fransa değil aktörlerin hepsi için bunu söyleyebiliriz. Bu hem Fransa ve hem de Türkiye için geçerli.

Ancak durum tabi tehlikeli. Her an bir olay patlak verebilir. Tıpkı iki gün önce yaşananlar gibi, iki gemi birbirine yakın temasta bulunabilir ve işler daha da içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Biliyoruz ki yıllardır, Türk ve Yunan donanmaları arasında buna benzer olaylar yaşanıyor. Ancak son zamanlarda yaşananlar gerçekten endişe verici. Bana kalırsa Macron, hem ‘’diyalog’’ deyip hem gemi göndererek çelişkinin de ötesinde hata yapıyor. Bölgede tansiyonun düşmesi için her şeyi yapmak gerekir. Ama savaş gemisi göndererek tansiyonu düşüremezsiniz. Bu çok net."

"ERDOĞAN'A GERİ ADIM ATTIRABİLECEKLERİNİ SANMIYORUM"

Billion ayrıca Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı da güç gösterisinde bulunduğunu belirtirken, Türkiye'ye geri adım attırmaya çalıştıklarını belirtti. Fakat Bölgede emin adımlarla faaliyet gösteren Türk varlığına karşı durabileceklerinden pek emin olmadığını belirten Billion, Fransa'nın tek hedefinin bu olduğunu ifade etti:

"Hep aynı durum; hedefi Türkiye'ye geri adım attırmak ama bu politikalarla Erdoğan'a geri adım attırabileceklerini düşünmüyorum. Macron her olanağı kullanarak, Türkiye'ye geri adım attırmak istiyor. Lübnan'da da Türkiye konusunda da aynı hatayı yapıyor. Macron, bu sorunları tek başına çözebileceğini düşünüyor ve AB'den ayrı hareket ediyor. Lübnan siyasetindeki çürüme, yolsuzluk, yoksulluk, bunların hepsi doğru. Ama sorunu tek başınıza çözemezsiniz. Doğu Akdeniz ve Lübnan dosyasındaki ortak hata, dünyaya ders vererek ve kurtarıcı rolüne soyunarak bu topraklara gidip sorunları çözeceğine inanması. Ancak bu yönteme inanan bir grup diplomat var sanırım."

TÜRKİYE VE DOĞU AKDENİZ

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrininin en önemli parçası olan Doğu Akdeniz politikası üzerine de değerlendirmeler yapan Billion, bölgede faaliyet gösteren Türk sismik gemileri, ve donanmaya da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğu Akdeniz politikalarında tutarlı olduğunu belirten Billion "Erdoğan'ın Meclis'teki açıklamalarını dinledim. Barışçı bir şekilde, Türkiye'nin tarihi ve hukuki durumunu açıkladı. İnandırıcı tezler dile getirdi ve ölçülü konuştu, müzakereye açık olduğunu söyledi. Umarım Erdoğan gerçekten müzakereye ve tezlerini açıklamaya hazırdır. Çünkü artık onlarca yıldır süren bu soruna bir çözüm de bulmak lazım."

BÖLGEDEKİ TÜRK VARLIĞI

Türkiye'nin sahada gösterdiği varlığı Fransa'nın kabul etmemesine de değinen Billion, Fransa'nın karasuları olmayan bir bölgede silahlı bir şekilde bulunup, Türkiye'yi bölgede istememesini değerlendirdi:

"Bu adımın tehlikeli olduğu söylemek abartılı olur ama eleştirilebilir bir adımdır. Orada Fransa tek başına ne yapıyor? İtalyan gemileri ile birlikte gitseydi belki anlaşılabilirdi. Ama Macron'un karasuları olmayan bir alana, tek taraflı olarak, askeri varlıklarını artırma kararı alması anlaşılabilir değil. Türkiye, kendi karasularında birtakım tezleri savunuyor ve oradaki enerji kaynaklarının sadece İsrail, Mısır, Yunanistan tarafından elde edilmesini kabul etmiyor. Akdeniz'e kıyısı olan büyük bir ülke Türkiye. Bunu istersiniz ya da istemezsiniz, bu ayrı bir konu, ama tartışmalı sularda mekanik olarak deniz hukuku uygulayamazsınız, sorunun çözülmesi gerekir."