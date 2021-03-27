Fransa'dan hurda gemiler karşılığında Yunanistan'da üs hayali

Fransa donanması "Jean Bart" fırkateynini ellerinden çıkartmak için Yunanistan'a sunumunu yapacak. Fransa'nın Yunanistan'a sunduğu "Yeni Stratejik Paket" içerisinde Jean Bart dışında daha önceden hasarlı olduğu için hurdaya çıkartılması planlanan Latouche-Tréville'de yer alıyor. Söz konusu gemilerin Yunanistan'a ücretsiz verilmesi gündemde yer alırken Fransız hükümetinin Yunan limanlarında üsler elde etmek istediği tahmin ediliyor.



Fransız donanmasına bağlı Jean Bart fırkateyni Yunanistan'a konuşlanmak üzere hazırlıklara başladı. Resmi olmayan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Jean Bart fırkateyni, Fransa'nın Yunanistan'a sunduğu "Yeni Stratejik Paket" teklifi çerçevesinde sergilenecek.

Aksam.com.tr'nin NavalNews'ten aktardığı habere göre, diğer bir kaynak ise Yunanistan'a sunumla alakalı bir bilgi sunmasa da fırkateynin özel bir göreve hazırlandığını doğruladı.

Fransa'nın Yunanistan'a sunduğu "Yeni Stratejik Paket" içerisinde Jean Bart dışında daha önceden hasarlı olduğu için hurdaya çıkartılması planlanan Latouche-Tréville'de yer alıyor.

Fransız Silahlı Kuvvetleri Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, "Yunan filolarının bir bölümünü yenilenmesi kapsamında, dört yeni nesil Belharra fırkateyninin tedariki, dört Yunan Hydra sınıfı fırkateynin yenilenmesi konularını değerlendireceğiz" demişti.

Fransa Genelkurmay Başkanı Amiral Vandier, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'da iki gün geçirdi. Atina'daki Fransız büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret 'Fransız ve Yunan donanmalarını birleştiren dostane ve tarihi ilişki'yi tazelemek ve göstermek içindi. Ayrıca Yunanistan'daki kutlamalar esnasında Fransız donanmasından belli başlı fırkateynler Pire limanına demir atmıştı.

FRANSA JEAN BART FIRKATEYNİNİ YUNANİSTAN'A ÜCRETSİZ VERECEK

Bu anlaşma kapsamında Fransa'nın Akdeniz hakimiyeti konusunda kendine üs olarak Yunanistan'ı belirlemesi muhtemel sonuçlar arasında yer alıyor. 1988 yapımı fırkateynin Fransız donanmasından çıkarılarak Yunanistan'a ücretsiz verilmesi donanmada metal yorgunluğunun da atılmasına yardımcı olacak.