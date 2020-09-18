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18 Eylül 2020 Cuma 18:28:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 18:28:00

Fransa'da Kovid-19 yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi

Kaynak: AA

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Fransa'da Kovid-19 önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi, geçen hafta 129 olan sayının bu hafta katlanarak 265'e çıktı.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri hafifletildiğinden bu yana ölü sayısı ilk defa yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan haftalık Kovid-19 güncellemesine ilişkin yapılan açıklamada, salgın yasakları gevşetildiğinden bu yana ölü sayısının ilk defa yükseldiğini, geçen hafta 129 olan sayının bu hafta katlanarak 265’e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ölü sayısı, virüsün yaşlılar arasındaki dolaşımı, salgın kümelerinin artması gibi tüm göstergelerde Kovid-19'un kötüye gittiği kaydedildi.

Kurumdan Epidemiyolog Sophie Vaux, düzenlediği online basın toplantısında, Kovid-19’dan en fazla, yaşları 20-30 arasında olan genç yetişkinlerin etkilendiğini, son haftalarda 75 yaş üzeri vakalarda da artış görüldüğünü belirtti.

Vaux, hastalığı en ağır geçiren bu yaş grubundaki vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 45 artış kaydedildiğini aktardı.

Bazı kentlerde 10'dan fazla kişinin toplanması yasak

Özellikle huzur evlerinde salgın kümeleşmelerinin 37’den 68’e yükselerek geçen haftaya göre neredeyse 2 katına çıktığını ifade eden Vaux, "Virüsün yaşlılar arasında yayılmasının yoğunlaşması, gelecek haftalarda hastane doluluk ve ölümleri artıracağı endişesine yol açıyor." diye konuştu.

Geçen hafta, Kovid-19 şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısında yüzde 50, hastanede tedaviye alınan Kovid-19 hastalarının sayısında yüzde 45, yoğun bakıma alınanların sayısında ise yüzde 48’den fazla artış kaydedildi.

Diğer yandan Nice kentinde, kamusal alanlarda 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Bordeaux ve Marseille kentleri de geçen hafta benzer önlemler almış, parklarda ve sahillerde 10’dan fazla kişinin toplanması yasaklanmış, kamusal etkinliklere 1000 kişilik azami sınır getirilmişti.

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