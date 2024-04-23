VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü
'Hamas' iddiasını yalanlayan Katar'dan Türkiye açıklaması
SOLOTÜRK Çanakkale semalarında gösteri uçuşu yaptı
Antalya'dan İstanbul'a Bisiklet Turu Başlıyor
Başkan Erdoğan, Fatih Camii'nde! İsmailağa Cemaati Lideri Kılıç ebediyete uğurlandı
Fransa'da Filistin destekçisi milletvekili, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
23 Nisan 2024 Salı 17:23:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 17:23:00

Fransa'da Filistin destekçisi milletvekili, "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da Filistin'e verdiği destekle bilinen Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi Milletvekili Mathilde Panot "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı.

LFI Meclis Grup Başkanvekili Panot, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Paris Emniyet Müdürlüğünün kendisini ifadeye çağırdığını duyurdu.

Hiçbir çağrılmanın ve korkutmanın kendilerini Filistin halkına yapılan soykırımı protesto etmekten alıkoyamayacağını vurgulayan Panot, düşünce özgürlüğüne ve demokrasiye yönelik "endişe verici saldırıların" farkında olunmasını istedi.

Panot'un "terör propagandası" suçlamasıyla ifadeye çağrılması siyasilerden de tepki topladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Manon Aubry, X hesabından yaptığı paylaşımda, Panot'un ifadeye çağrılmasını "benzeri görülmemiş ve son derece ciddi" bir olay olarak niteleyerek herkesi tepki göstermeye çağırdı.

Milletvekili Farida Amrani de paylaşımında "Filistin soykırımına karşı olan tüm seslerin" (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron yönetimi tarafından susturulmaya çalışıldığı eleştirisinde bulundu.

Etiketler : filistin fransa terör propaganda
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX