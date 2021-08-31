Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var

Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin havalimanının güvenliğinin sağlanması kararı uygulamaya konulmalı. Katar ve Türkiye ile havalimanının yönetimi konusunda görüşmeler var. Havalimanının güvenli olduğundan emin olmalıyız" dedi.