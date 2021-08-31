31 Ağustos 2021 Salı 14:20:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 14:20:00
Fransa, Türkiye'yi işaret etti: Görüşmeler var
Kaynak: AA
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Taliban Kabil havalimanının işletmesi için Türkiye ve Katar ile görüştüğünü dile getirdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, France 2 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin havalimanının güvenliğinin sağlanması kararı uygulamaya konulmalı. Katar ve Türkiye ile havalimanının yönetimi konusunda görüşmeler var. Havalimanının güvenli olduğundan emin olmalıyız" dedi.