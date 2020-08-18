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18 Ağustos 2020 Salı 00:53:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 00:53:00

Filistin'den İsrail-BAE normalleşmesine tepki! Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak

Kaynak: AA

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Filistin, İsrail ile BAE arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki için BAE'nin ev sahipliği yapacağı Expo 2021 Dubai'ye katılmayacak.

Filistin hükümeti, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki normalleşme anlaşmasına tepki için BAE'nin ev sahipliği yapacağı Expo 2021 Dubai'ye katılmayacağını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail-BAE normalleşme anlaşmasına tepki amacıyla Expo 2021 Dubai'ye katılımı iptal etme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

Dubai'de bu yıl ekim ayında başlaması planlanan fuar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 Ekim 2021'e ertelenmişti.

BAE yönetimi, Expo Dubai'ye İsrailli firmaları da davet etmişti.

BAE İLE İSRAİL ARASINDAKİ NORMALLEŞME ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD, İsrail ve BAE adına yapılan ortak açıklamada da İsrailli ve BAE'li yetkililerin gelecek haftalarda bir araya gelerek yatırım, turizm, kültür, doğrudan uçuşlar, güvenlik, telekomünikasyon, teknoloji, enerji, sağlık, kültür, çevre, karşılıklı elçiliklerin açılması konularında ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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