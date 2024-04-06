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06 Nisan 2024 Cumartesi 07:20:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 07:20:00

Filistin'de 200 bin Müslüman, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da ihya etti

Kaynak: AA

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Filistin'de, 200 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, ramazanın 27'nci gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için Mescid-i Aksa'da 200 bin Müslümanın toplandığını duyurdu.

Bu kutsal geceyi Mescid-i Aksa'da geçirmek isteyen aileler de, burada yer sofraları kurarak oruçlarını açtı.

Ramazanın son günlerini Aksa'da itikafta geçirmek isteyen çok sayıda kişi de kutsal mabedin avlu ve bahçelerinde çadır kurdu.

Öte yandan İsrail vatandaşı binlerce Filistinli de Kadir Gecesi'ni idrak etmek için ülkenin dört bir yanından yüzlerce otobüsle Doğu Kudüs'e geldi.

İsrail askerlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kutsal kentte, şimdiye kadar bir olay çıkmadığı belirtildi.

BATI ŞERİA'DAN SINIRLI SAYIDA FİLİSTİNLİYE İZİN VERİLDİ

Öte yandan Kadir Gecesi için işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e gelmek isteyen binlerce Filistinli, İsrail'in engeline takıldı.

İsrail makamları bu yıl Batı Şeria'dan sınırlı sayıda Filistinlinin Harem-i Şerif'e girişine izin verdi.

İsrail makamları Batı Şeria'daki Filistinlilerin araçlarıyla kontrol noktalarından geçmelerine izin vermediği için Filistinliler buradan yürüyerek Kudüs'e girmek zorunda kalıyor.

Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'ndeki tüm Filistinlilerin de ibadet etmek için Mescid-i Aksa'ya gelmelerine izin vermiyor.

İsrail, Batı Şeria'da yaşayan 55 yaş üstü Filistinli erkek ve 50 yaş üstü kadınların izin almaları durumunda cuma günleri Kudüs'e girebilmelerine izin veriyor.

Akşam namazından önce Kudüs'ten ayrılmaya zorlanan Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da ihya etme fırsatı bulamıyor.

İsrail polisi, dün, ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polisin görevlendirileceğini duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.

Etiketler : filistin müslüman kadir gecesi mescidi aksa
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