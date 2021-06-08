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08 Haziran 2021 Salı 10:33:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 10:33:00

FBI duyurdu: Fidye bitcoin korsanlardan kurtarıldı

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FBI, ABD'li benzin boru hattı işletmecisinin fidyecilere verdiği yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki kripto paranın kurtarıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, siber fidye yazılım saldırısına uğrayan ve sistemine geri erişim sağlamak için fidyecilere bitcoinle ödeme yapan ABD'li benzin boru hattı işletmecisinin fidyecilere verdiği yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki kripto paranın kurtarıldığını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre, ABD'li Colonial Pipeline şirketi, geçen ay bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğradığı için altyapı tesislerinde geniş aksaklıklar yaşamış ve önemli benzin boru hatlarını devre dışı bırakmak zorunda kalmıştı. Bu saldırı ABD tarihindeki en yıkıcı siber saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerinin Colonial şirketi tarafından fidyecilere ödenen yaklaşık 2.3 milyon dolar değerindeki 63.7 bitcoini ele geçirdiklerini dün duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) fidyenin büyük bir bölümünün aktarıldığı bitcoin cüzdanının özel şifresini ele geçirerek cüzdana erişim sağladığı duyuruldu. Ancak FBI'ın bitcoin cüzdanının şifresini nasıl elde ettiği blinmiyor.

Colonial Pipeline sisteme yeniden erişim sağlamak için siber fidyecilere yaklaşık 5 milyon dolar verdiğini açıklamıştı.

Bitcoinleri ele geçirmek çok sık rastlanan bir durum değil ancak fidye yazılım saldırılarının ulusal güvenlik için daha büyük bir tehdit haline gelmesiyle yetkililer dijital para akışının takibi konusunda uzmanlıklarını arttırdılar.

ABD Adalet Bakanlığı, Colonial Pipeline siber korsanlık saldırısı sonrasında siber fidye yazılım saldırılarıyla ilgili soruşturmalara terörizm soruşturmalarındakine benzer bir öncelik vereceğini açıklamıştı.

Etiketler : ABD Adalet Bakanlığı siber fidye cıa Colonial Pipeline siber korsanlık saldırısı
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