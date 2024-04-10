Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine saldırı: Bir Azerbaycan askeri yaralandı
Kaynak: AA
Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda görev yapan bir Azerbaycan askerinin yaralandığı bildirildi.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Gubadlı ilinin Cicimli köyü çevresinde görev yapan Azerbaycan askerlerine, Nerkin Hndzoresk köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtildi.
Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı teğmenin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.
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