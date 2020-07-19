Ermenistan'a son uyarı! Adım atmayacaklar

Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor. Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.

ERMENİ GÜÇLERİ ADIM ATAMAYACAK

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı.

Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HEP HİSSEDİYORUZ"

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi.

Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.

Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti.

Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

ERMENİSTAN'DAN SALDIRI GİRİŞİMİ

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.