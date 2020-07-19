  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
35 yıllık arıcılık hikayesi
'Ermenistan'ın saldırıları tüm dünyaya anlatılmalı'
Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı
Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok! Kadroya alınmadı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 143 bine dayandı
Ermenistan'a son uyarı! Adım atmayacaklar
Kars kırsalında 34 bin 600 kök kenevir ele geçirildi
Türkiye iki ülke ile uçuşları askıya aldı
Türkiye, KKTC için harekete geçti
Singapur'da yeni bir Kovid-19 test kiti geliştirildi
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Sakal bıraktığı için kovulmuştu! Yargıtay'dan kötü haber
Yamula Barajı'nda 7,5 milyon yıllık kara canlısı fosili bulundu
Ünlü müzik grubu şikayet etti Trump'ın paylaştığı video kaldırıldı
İran-Türkiye uçak seferleri durduruldu
Son koronavirüs vaka tablosu sonrası Bilim Kurulu üyesinden endişelendiren açıklama
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme
5 bin Çinli askerin İran'a gönderileceği iddialarına yalanlama!
Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı
Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Kabul edilemez
Şehit polis için hüzünlü tören!
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not
19 Temmuz 2020 Pazar 16:55:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 17:09:00

Ermenistan'a son uyarı! Adım atmayacaklar

ABONE OL

Ermeni mevzileriyle karşı karşıya nöbet tutan Azerbaycan askerleri, muhtemel saldırılara karşılık vermek için tetikte bekliyor. Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Ermenistan ordusunun top atışları da dahil gerçekleştirdiği saldırıları geri püskürten Azerbaycan askerleri, karşı taraftaki tüm hareketliliği anbean gözetliyor. Yaşanan en küçük bir hareketlilik, modern silah ve gözlem araçlarıyla donatılan Azerbaycan askerleri tarafından anında komutanlığa iletiliyor.

ERMENİ GÜÇLERİ ADIM ATAMAYACAK

Mevzilerini koruyan subaylardan Yüzbaşı Penah Maşıyev, gözetim ve kontrolü güçlendirdiklerini, düşmanın Azerbaycan'a bir adım bile atmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Azerbaycan halkının gözünün arkada kalmaması gerektiğini belirten Maşıyev, bu mevzilerde oldukları sürece Ermeni güçlerin bir adım bile atamayacağını vurguladı.

Maşıyev, kardeş ülke Türkiye'den gelen destek mesajlarıyla gururlandıklarını ve morallerinin daha da yükseldiğini kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ HEP HİSSEDİYORUZ"

Üsteğmen Ülvü Velizade de Ermenistan ordusunun provokasyonunu önlediklerini ve gereken yanıtı misliyle verdiklerini söyledi.

Velizade, "Düşmana bir karış bile toprak vermedik, vermeyeceğiz. Kardeşimiz Türkiye'den gelen destek mesajlarını her dakika hissediyoruz." dedi.

Kıdemli Uzman Çavuş Ahmet Ağayev de Azerbaycan ordusunun güçlü olduğunu, halkla ordu arasında güçlü bağ bulunduğunu belirtti.

Ağayev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşmaya her zaman hazır olduklarını vurguladı.

ERMENİSTAN'DAN SALDIRI GİRİŞİMİ

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan 1'i tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER