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21 Haziran 2022 Salı 18:01:00 - Güncelleme:21 Haziran 2022 Salı 18:01:00

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması onaylandı

Kaynak: AA

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Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasını onayladı.

Twitter Yönetim Kurulu, hissedarların sosyal medya şirketinin Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'a 44 milyar dolara satışını onaylamasını oy birliğiyle tavsiye etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, hissedarlara yönelik olarak "Twitter Yönetim Kurulu, oy birliğiyle birleşme sözleşmesinin kabulü için oy vermenizi tavsiye ediyor." ifadesi yer aldı.

Bildirimde, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı ne olursa olsun oylarının çok önemli olduğu vurgulandı.

25 NİSAN'DA ANLAŞMA SAĞLANDIĞI DUYURULMUŞTU

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı duyurulmuştu.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, Musk, Katar Ekonomik Forumu kapsamında Bloomberg'e verdiği röportajda, anlaşmanın hissedarlar tarafından onaylanmasını, Twitter anlaşmasıyla ilgili birkaç "çözülmemiş meseleden" biri olarak sıralamıştı.

Etiketler : Elon Musk Son Dakika Twitter
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