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21 Temmuz 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 14:23:00

El-Ezher Kurumu'ndan İsveç ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı

Kaynak: AA

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Mısır'daki El-Ezher Kurumu, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya tepki olarak Müslümanları İsveç ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Ezher'in Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsveç makamlarının sözde "ifade özgürlüğünü" gerekçe göstererek İslam'ın kutsallarına karşı sürdürdüğü kışkırtıcı eylemler şiddetle kınandı.

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin veren tutumunu sürdürmesi "terör ve düşmanlığa destek" olarak nitelendirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu terör suçlularının Kur'an-ı Kerim'i yakmasına izin vermek, İslam'ın yanı sıra diğer dinler ve insanlara karşı suç işleme anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, gerçek özgürlükten ve dinlere saygıdan uzak olduklarını kanıtlayan bu toplulukların alnında duran bir lekedir.

Ezher, dünyadaki tüm özgür insanları Kur'an-ı Kerim'e destek için İsveç ürünlerini boykot etmeyi sürdürmeye davet ediyor."

İsveç'in Kur'an-ı Kerim'e yönelik tutumuna karşı kararlı bir duruş sergilememenin "suçluları teşvik" anlamı taşıyacağı vurgulanan açıklamada, İslam ve Arap ülkelerine İsveç'in Müslümanlara yönelik politikaları karşısındaki duruşlarında birlik olmaları çağrısı yapıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te Irak asıllı Salwan Momika adlı şahıs Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika, dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar nedeniyle Irak yönetimi dün İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istemişti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığına Irak'ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nı da geri çekmesi talimatı vermişti.

Etiketler : Ezher Kur'an-ı Kerim ağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom
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