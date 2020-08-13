  • BIST
    1109.33
  • Dolar
    7,3599
  • Euro
    8,7178
  • Altın
    456,4070
İstanbul
21 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan AK Parti İl Başkanlar Toplantısı'nda konuşuyor
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Doğu Akdeniz'de Türkiye ve biz, hakkımızı arıyoruz hakkımızı da yedirtme ...
İşgalci İsrail Gazze'de bir okulu havadan vurdu
PKK'ya ağır darbe: SİHA'larımız PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yardımcısı terörist Ali Novruzi öl ...
Bakan Akar ve Kuvvet Komutanları Azerbaycan'da şehitlik ziyaretinde bulundu
Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan operasyonda 7 örgüt mensubu yakalandı
Koronavirüs kabusu devam ediyor! Dünya geneli vaka sayısı 20 milyon 812 bini aştı
Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs yasağı!
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 28 gözaltı
Rus jetlerinden Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme!
Türkiye'den Irak'a terör örgütü PKK uyarısı: Gerekli tedbirleri alırız
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Yardımcısı Rodriguez koronavirüse yakalandı
İstanbul'da rüşvet operasyon!
Mersin'de YPG/PKK operasyonu: 4 gözaltı
Türkiye Savunma sanayisinde büyükler arasına girdi!
İsveç'te çirkin provokasyon! Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı
Define baskını: Batık gemilerdeki antik testileri yurtdışına kaçıracaklardı!
Macron'dan 'Doğu Akdeniz' için skandal sözler: Türkiye faaliyetlerini durdursun
Suudi Arabistan'dan Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Vakıflar Genel Müdürlüğü: Hassasiyetimizle uyuşmayan yöntemler kullanan yüklenici firmaya ise gerekl ...
Vaka sayısı 3 ülkede tırmanıyor
Oxford'un Kovid-19 aşısının fiyatı belli oldu
ABD'de çarpıcı iddia: Trump, Esper'i görevden almayı düşünüyor! Beyaz Saray reddetmedi
13 Ağustos 2020 Perşembe 10:29:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 10:30:00

Koronavirüs kabusu devam ediyor! Dünya geneli vaka sayısı 20 milyon 812 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 812 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 747 bin 327 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 812 bin 367'ye çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 713 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 352 bin 37 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 360 bin 302 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 169 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞAN ÜLKELER 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 170 bin 474), Hindistan (2 milyon 397 bin 403), Rusya (902 bin 701), Güney Afrika (568 bin 919), Peru (498 bin 555), Meksika (498 bin 380), Kolombiya (422 bin 519), Şili (378 bin 168), İspanya (376 bin 864), İran (333 bin 699), İngiltere (313 bin 798), Suudi Arabistan (293 bin 37), Pakistan (286 bin 674), Arjantin (268 bin 574), Bangladeş (266 bin 498), İtalya (251 bin 713), Türkiye (244 bin 392), Almanya (220 bin 850), Fransa (206 bin 696), Irak (160 bin 436), Filipinler (143 bin 749), Endonezya (130 bin 718), Kanada (120 bin 844), Katar (113 bin 938) ve Kazakistan (101 bin 372).”

ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (104 bin 263), Meksika (54 bin 666), Hindistan (47 bin 149), İngiltere (41 bin 329), İtalya (35 bin 225), Fransa (30 bin 371), İspanya (28 bin 579), Peru (21 bin 713), İran (18 bin 988), Rusya (15 bin 260), Kolombiya (13 bin 837), Güney Afrika (11 bin 10), Şili (10 bin 205), Belçika (9 bin 900), Almanya (9 bin 276), Kanada (9 bin 6), Hollanda (6 bin 161), Pakistan (6 bin 139), Ekvador (5 bin 984), Endonezya (5 bin 903), Türkiye (5 bin 891), İsveç (5 bin 774), Irak (5 bin 588), Arjantin (5 bin 213) ve Mısır (5 bin 85).”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER