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24 Şubat 2021 Çarşamba 19:33:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 19:51:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 2,5 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 500 bin 186'ya ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 515 bin 408 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 248 bin 646 ile Brezilya, 181 bin 809 ile Meksika, 156 bin 713 ile Hindistan, 121 bin 747 ile İngiltere, 96 bin 348 ile İtalya, 85 bin 44 ile Fransa, 84 bin 430 ile Rusya, 69 bin 341 ile Almanya, 68 bin 79 ile İspanya, 59 bin 736 ile İran, 59 bin 118 ile Kolombiya ve 51 bin 510 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 28 bin 285 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 112 milyon 820 bin 588'e ulaşırken virüs bulaşan 88 milyon 405 bin 855 kişi iyileşti. Halen 21 milyon 914 bin 547 hastanın tedavisi sürüyor.

Etiketler : Dünya geneli kovid vaka
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