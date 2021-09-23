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23 Eylül 2021 Perşembe 19:35:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 19:35:00

DSÖ: Afrika'ya aylık aşı sevkiyatı 7 kattan fazla artmalı

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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasına aylık Kovid-19 aşı sevkiyatının 7 katından fazla artması gerektiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'ya ayda yaklaşık 20 milyon aşının gönderildiğini ancak bu rakamın yaklaşık 150 milyona çıkması gerektiği bilgisini paylaştı.

Moeti, Afrika nüfusunun yüzde 70'inin Eylül 2022'ye kadar aşılanması yönündeki hedefin yakalanması için kıtaya gönderilen aylık aşı miktarının 7 kattan fazla artması gerektiğine dikkati çekti.

"SEVKİYATLAR İÇİN KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Salgının uluslararası dayanışma ile önlenebileceğine işaret eden Moeti, "Bu süreç milyonlarca Afrikalı için yaşamla ölüm arasında bir durum. Bu nedenle sevkiyatlar için kaybedecek zaman yok." dedi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 bine yaklaşırken vaka sayısı 8 milyon 270 bini aştı.

Etiketler : Kovid-19 Dünya Sağlık Örgütü DSÖ
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