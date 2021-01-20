Veda konuşmasında dikkat çeken sözler

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20 Ocak 2021 Çarşamba 17:17:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 17:17:00

Donald Trump'tan Beyaz Saray'a veda konuşmasında çarpıcı sözler: Bir şekilde geri döneceğim

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ABD'de 4 yıllık Donald Trump dönemi resmen bitti. Trump, başkanlık koltuğuna, Beyaz Saray'ın bahçesinden havalanan helikoptere binerek veda etti. Trump veda konuşmasında, "Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim" dedi.

Görevi bugün sona erecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’dan ayrıldı.

AA'nın haberine göre, Trump, Florida eyaletine gitmek üzere sabah erken saatte Beyaz Saray’dan çıktı.

Trump, Joe Biden’ın yemin törenine katılmayarak ABD’de bir geleneğe daha uymamış olacak.

Joe Biden, yerel saatle 12.00'de (TSİ 20.00) başkent Washington’da alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yemin edecek.

"BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"

Saat 16.30'da helikopterle Maryland Askeri Üssü'ne geçen Donald Trump buradan veda konuşması gerçekleştirdi.

Trump, "Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik. Yaptıklarımız gerçekten muazzamdı. Biz sıradan bir yönetim değildik. Bir şekilde geri döneceğim. Pandemi bizi etkilememiş olsaydı, inanılmaz rakamlara ulaşacaktık. Kongreye çok teşekkür etmek istiyorum birlikte çok iyi çalıştık, en azından bazı unsuralarıyla" dedi.

Melania Trump, "Sizin First Lady'niz olmak benim için bir onurdu" ifadelerini kullandı.

Etiketler : abd abd seçimleri trump veda konuşması
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