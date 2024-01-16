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Devrim Muhafızları Erbil'e saldırdı: 3 günlük yas ilan edildi
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16 Ocak 2024 Salı 20:22:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 20:22:00

Devrim Muhafızları Erbil'e saldırdı: 3 günlük yas ilan edildi

Kaynak: AA

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Erbil'de İran Devrim Muhafızları Ordusunun füze saldırıları nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Irak'ın Erbil kentinde, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun balistik füze saldırılarının ardından 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir gerekçesi olmayan ve masum sivilleri hedef alan "haksız ve zalim saldırıyı" bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirterek, kentte 3 günlük genel yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarını "hiçbir nedeni olmayan namertçe bir saldırı" olarak niteleyerek, "Bu dayanaksız saldırılar hiçbir şekilde cevapsız kalmamalı." demişti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de saldırılara sert bir şekilde tepki vererek, "Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Artık sabrımızın bir sınırı var." ifadelerini kullanmıştı.

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." denilerek, saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.

Etiketler : İran Devrim Muhafızları Füze saldırıları 3 günlük yas
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