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18 Eylül 2021 Cumartesi 23:01:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 23:02:00

Çin'de tek başına karantinaya alınan çocuğun görüntüsü tepki çekti

Kaynak: TRT Haber

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Çin'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir çocuğun, tek başına karantinaya alındığı görüntüler tepki topladı. Dahası ülkede anaokulu çağındaki enfekte olan çok sayıda çocuğun, bu şekilde ailelerinden koparıldığı belirtiliyor.

Baştan aşağı beyaz bir koruyucu kıyafetin içinde, sırtında vücudunun yarısı büyüklüğünde bir çanta, hastane koridorunda yürüyor.

Üstelik henüz 4 yaşında.

Çin'de PCR sonucu pozitif çıktığı için tek başına karantinaya giren bu çocuğun görüntüsü büyük yankı uyandırdı.

Hemşire: Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım

Görüntü, Çin'de salgının merkezi haline gelen Fujian eyaletinden.

Tamamı koruyucu elbiseler giydirilmiş çocuklarla dolu bir ambulansın hastaneye geldiğini belirten hemşire, "Onları gördüğümde gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

AİLELERİNDEN AYRI KARANTİNAYA ALINDILAR

Bir çocuğun evden ayrılmak istemediği için iki saat ağladığını anlatan hemşire, bilgisayarlı tomografi cihazına alınan çocuklardan bazılarının ise cihaza doktorların yardımıyla çıkabildiğini aktardı.

Devlet medyasına göreyse karantinadaki çocuklarla hemşireler ilgileniyor. İzolasyon koğuşları ve koridorlar çizgi film karakterleriyle süsleniyor, çocuklara kitaplar, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri sağlanıyor.

SIFIR VAKA POLİTİKASI ELEŞTİRİLİYOR

Fujian'de 130 kadar vakanın neredeyse yarısını 12 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

Çin yönetimi ise sıfır vaka politikasından, çocuklar için dahi olsa taviz vermiyor. Daha fazla bulaşı önlemek için, anaokulu çağındaki enfekte çocuklar, ebeveynlerinden alınarak karantinaya sokuluyor.

Etiketler : çin vaka çocuk korona pozitif test
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