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25 Aralık 2022 Pazar 21:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 21:30:00

Çin, Kovid-19 vaka sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktı

Kaynak: AA

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Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verileri günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurdu.

Ulusal Sağlık Komisyonu, bugünden itibaren artık günlük bildirimlerin yapılmayacağını, salgına ilişkin verilerin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince araştırma amaçlı paylaşılacağını bildirdi.

Komisyon, Hubey eyaletinin Vuhan şehrinde ilk salgının ardından, 21 Ocak 2020'den beri vaka, ölüm, hasta ve iyileşen sayılarını, vakaların kaçının yurt dışı, kaçının yurt içi kaynaklı olduğu, kaçının hastalık belirtisi gösterdiği, kaçının göstermediğini internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayımladığı günlük brifing notları ile kamuoyuna duyuruyordu.

Ülkede kasım başında Kovid-19 politikasında benimsenen yön değişikliğinin ardından test zorunluluğunun kaldırılması vakaları tespit etmeyi zorlaştırırken, ölüm istatistiklerinin tutulmasında benimsenen yeni standartlar, virüse bağlı can kayıplarının büyük bölümünün kayıt dışı kalmasına yol açıyor.

RESMİ RAKAMLAR İLE GERÇEK SALGIN TABLOSU FARKLI

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından virüsün giderek yayılmasıyla resmi rakamlar ile gerçek salgın tablosuna dair tahminler arasındaki farkın giderek arttığı gözleniyor.

Ülkenin kuzeyindeki Şandong eyaletinin Çingdao şehri ile güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan şehrinin yerel sağlık komisyonlarının dün duyurduğu günlük vaka sayısı tahminleri, Ulusal Sağlık Komisyonunun açıkladığı resmi rakamlar ile sahadaki durum arasındaki çarpıcı farkı ortaya koymuştu.

Yaklaşık 9 milyon nüfuslu Çingdao'da günde 490 bin ila 530 bin kişinin, 10 milyon nüfuslu Dongguan'da ise 250 bin ila 300 bin kişinin enfekte olduğunun tahmin edildiği bildirilmişti. Oysa Ulusal Sağlık Komisyonu, dün yaptığı son günlük bildirimde Dongguan'ın bağlı olduğu Guangdong eyaletinde 1737, Çingdao'nun bağlı olduğu Şandong eyaletinde ise 31 vaka kaydedildiği açıklamıştı.

Komisyon, Çin anakarasında 24 saatte 4 bin 128 vaka tespit edilirken virüse bağlı ölüm görülmediği duyurmuştu.

HASTANELER VE MORGLARDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Salgın kontrol tedbirlerindeki ani değişim nedeniyle hastanelerde, kliniklerde, morglarda ve krematoryumlarda yoğunluk artarken, hayatını kaybedenlerin yakınları, ölenlerin son anlarında solunum zorluğu gibi bazı Kovid-19 semptomlarının görüldüğünü aktarıyor.

Test zorunluluğunun kaldırılmasının ardından çok sayıda vakanın ve virüsün doğrudan veya dolaylı etkisinin olduğu ölümlerin test yapılmadığı için kayıtlara geçmediği tahmin ediliyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu, 20 Aralık'ta Kovid-19 istatistiklerinin tutulmasına yeni standartların getirildiğini açıklamıştı. Buna göre, bundan böyle sadece virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliğinin sebep olduğu ölümlerin kayda geçirileceği, Kovid-19 testi pozitif olduğu halde kronik hastalıklar veya kalp krizi gibi komplikasyonlardan hayatını kaybedenlerin istatistiklere dahil edilmeyeceğini bildirilmişti.

Etiketler : çin kovid19 hasta vaka
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