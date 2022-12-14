VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşk-ı Memnu buluşması
Başkan Erdoğan: Türkmen gazının nakli için çalışmaya başlamalıyız
Hastanelerde 85 yaş üstü için 'Sağlıklı Yaş Alma Birimleri' kurulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması
ECB'nin parasal sıkılaşmada vites düşürmesi bekleniyor
Kosova'da barikat savaşları
11 ayda ihracatın en çok arttığı ülkeler Güney Afrika ve Lübnan oldu
Hudut kartalları 31 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Enerji krizinin gölgesindeki Avrupa'da soğuk hava, depolardan gaz çekişini hızlandırdı
Ayça'yla bir ilişkimiz yok
Tekli heyecanı
Başkan Erdoğan, liderlerle aile fotoğrafı çektirdi
Acısını sahnede paylaştı
Babasını kaybetti
Çin, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 vakalarını bildirmeyecek
İstanbul İhracatçıları yılın ilk 11 ayında 10.3 milyar dolarlık ihracat yaptı
Yunanistan'da polisin ateşiyle ölen çocuk için düzenlenen eylemde olay çıktı
Borsa güne yükselişle başladı
Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Beşiktaş Belediyesinde rüşvet soruşturması! İfade işlemleri başladı
Peru'nun yeni Cumhurbaşkanı Boluarte, protestoculara diyalog çağrısında bulundu
Başkan Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile bir araya geldi
Brent petrolün varil fiyatı 80,32 dolar
Başkan Erdoğan, Berdimuhamedov ile görüştü
14 Aralık 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 11:30:00

Çin, hastalık belirtisi göstermeyen Kovid-19 vakalarını bildirmeyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Çin, Kovid-19 politikasındaki değişikliğinin yeni bir işareti olarak bundan böyle hastalık belirtisi göstermeyen vakaları bildirmeyeceğini açıkladı.

Çin, Kovid-19 politikasındaki değişikliğinin yeni bir işareti olarak bundan böyle hastalık belirtisi göstermeyen vakaları bildirmeyeceğini, yalnızca hastalık belirtisi gösteren "doğrulanmış" vakalar ile ölüm, hasta ve iyileşen sayılarını günlük olarak duyuracağını açıkladı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinde yeni yaklaşımın duyurulmasının ardından PCR testlerinin zorunlu olmaktan çıktığı, belirti göstermeyen vakaların çoğunun test yaptırmadığı, bu durumun da vaka sayılarını kesin olarak takip etmeyi olanaksız hale getirdiği belirtildi.

Çin, diğer ülkelerden farklı olarak, yalnızca hastalık belirtisi gösteren vakaları "doğrulanmış" kabul ediyor, test sonucu pozitif olan fakat hastalık belirtisi göstermeyen vakaları genel toplama dahil etmeden, ayrı açıklıyordu.

Komisyon, bugünkü günlük duyurusunda, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 291 vaka tespit edildiğini bildirdi. Duyuruda hastalık belirtisi göstermeyen vakalara yer verilmezken virüse bağlı can kaybı olmadığı, 3 bin 357 hastanın ise iyileştiği kaydedildi.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasında yeni yaklaşımları duyurmuş, geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edileceğini bildirmişti.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti olmuştu.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.

Etiketler : çin kovid19 hastalık vaka
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
Enerjik Şimal

Enerjik Şimal
Abla-kardeş benzetmesi

Abla-kardeş benzetmesi
Dede olma sevinci

Dede olma sevinci
Gençlik iksirim saçlarım

Gençlik iksirim saçlarım
Ustaları andı

Ustaları andı
Kahkaha tufanı

Kahkaha tufanı
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Dr. Derin'e veda

Dr. Derin'e veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX