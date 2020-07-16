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16 Temmuz 2020 Perşembe 10:01:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 10:01:00

Çin, ABD'ye Hong Kong yaptırımlarıyla ilgili protesto notası verdi

Kaynak: AA

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Bakanlığa çağırarak sözlü nota verdi.

Çin, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından, ABD'nin bölgenin ayrıcalıklı ticaret statüsünü kaldırması ve Hong Kong'un özerkliğinin bozulmasından sorumlu tuttuğu Çinli yöneticilere yaptırım uygulama yönündeki adımları protesto etti.

Devlet medyasındaki haberlere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı Bakanlığa çağırarak sözlü nota verdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Ziguan, Büyükelçi Branstad'a, yaptırım tehdidini ve ayrıcalıklı ticaret statüsünün kaldırılmasını, Çin'in kalkınmasını engellemek amacıyla atılan adımlar olarak gördüklerini ifade etti.

ABD'li yetkiliye "yanlış yolda ilerlemekte ısrar etmemeleri" uyarısında bulunan Bakan Yardımcısı Cıng, "ABD'nin her türlü kabadayılık ve gayrı adil davranışı, Çin tarafından misliyle karşılık bulacaktır. ABD'nin Çin'in kalkınmasını engelleme çabası başarısızlığa mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Cıng, ABD'nin Sincan, Tibet ve Güney Çin Denizi konularında da Çin'in iç işlerine karışarak, çıkarlarını hedef aldığının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çinli yöneticilere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamış ve Hong Kong’a yönelik ticari imtiyazları kaldıran bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Hong Kong’da yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong’un vatan hainleri" olarak adlandırılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verilebilecek.

Yasa, Hong Kong'un özerk yönetim yapısını değiştireceği ve bölgeyi Çin merkezi yönetiminin doğrudan güdümüne sokacağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

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