VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB ve Türkiye arasında yeni dönem: Ortak yol haritası üzerinde anlaşıldı
NATO ve AB'den Slovenya'ya yardım
Filistin ve Lübnanlı yetkililer, ateşkes için atılması gereken adımları ele aldı
KKTC lideri Tatar GKRY'li mevkidaşı Hristodulidis telefonda görüştü
Sudan'daki çatışmalar ülkenin batısındaki kentlerde yoğunlaştı
Erkin Koray hayatını kaybetti
07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:08:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 21:08:00

Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atılması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro vagonuna zehirli madde atılması sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Toplu taşıma şirketi MVIB'den yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos akşamı Brüksel'e bağlı Anderlecht belediyesindeki Delacroix metro istasyonunda vagona amonyak olduğu tahmin edilen zehirli bir madde atıldı.

Sıvıya maruz kalan iki kişi hastanede tedavi altına alındı. 2 ve 6 numaralı metro hatları durduruldu.

Yerel basına konuşan görgü tanıkları, orta yaşlı bir erkeğin metrodan inmeden önce sıvıyı vagona attığını, iki dakika sonra idrar benzeri bir koku yayıldığını, nefes almakta zorlandıklarını ve gözlerinin yandığını anlattı.

Brüksel metrolarında aralıklarla şiddet eylemlerine rastlanıyor. Son dönemde metrolarda bıçaklı saldırı, yolcuların ray boşluğuna itilerek yaralanması gibi olaylar yaşanmıştı. Metrolarda terör saldırısı ihtimali de zaman zaman gündeme geliyor.

Etiketler : belçika brüksel metro
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
4 derece buzlu suyla imtihan

4 derece buzlu suyla imtihan
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Dilan'ın bardağı satışta

Dilan'ın bardağı satışta
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX