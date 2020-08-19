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19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:11:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:12:00

Brezilya, Meksika ve Hindistan'da Kovid-19 bilançosu artıyor

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1352 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1352 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 109 bin 888’e, vaka sayısı da 47 bin 784 artarak 3 milyon 407 bin 354’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 711 bin 530 vaka ve 27 bin 315 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 554 bin 179 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 751 artarak 57 bin 774'e ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 506 artışla 531 bin 239'a çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 363 bin 307 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1092 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 52 bin 889'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 64 bin 531 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 767 bin 273'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 37 bin 870 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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