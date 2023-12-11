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Borrell'den AB'nin Doğu Kudüs kararına kınama: Bin 700 yeni yasa dışı yerleşime onay
11 Aralık 2023 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 20:43:00

Borrell'den AB'nin Doğu Kudüs kararına kınama: Bin 700 yeni yasa dışı yerleşime onay

Kaynak: AA

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AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek, kararı kınadı.

Borrell, AB dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki sivil kayıplar ve yıkım kadar İsrail'in yasa dışı yerleşimleri genişletme kararından da endişe duyduklarını söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yerleşim inşa etme kararını kınayan Borrell, buna ilişkin AB'nin tutumunu belirten bir bildiri hazırlığında olduklarını ifade etti.

Borrell, "Bu çerçevede Filistin yönetimine mali desteğimizin devam etmesi gerektiğini bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

Etiketler : AB Kudüs Kınama İsrail Yerleşim Endişe Doğu Kudüs Yasa Dışı
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